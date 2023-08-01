Суздаль принял всероссийские сборы по художественной и эстетической гимнастике. Площадкой вновь...

Суздаль принял всероссийские сборы по художественной и эстетической гимнастике.Площадкой вновь стал туристический комплекс Арт-отель «Николаевский Посад». Кристина Иванова побывала на отчетном концерте первой смены.Почти две сотни спортсменок и пять насыщенных тренировками дней. Этот концерт — промежуточный итог гимнастических сборов, которые проходят в этом июле в Суздале. Скоро сезон, девочки приходят в форму. В этот раз решено объединить «художниц» и представительниц эстетической гимнастики. Последняя не требует элементов с предметами и основана на хоть и стилизованных, но естественных движениях тела.Анастасия Евсеева, тренер эстетической гимнастики, мастер спорта по художественной гимнастике:- В художественной гимнастике мы делали акцент на предметы и на растанцовку девочек. В эстетической гимнастике есть свои нюансы. Движения телом, различные волны, взмахи, также танцы и переходы. Это очень важно для девочек — иметь разную подготовку. Именно поэтому мы сделали сборы совместно.Анастасия Харитонова, мастер спорта по художественной гимнастике, Рязанская область:- У нас был мастер-класс по актерскому мастерству. Нам очень понравилось. Нас научили быть более уверенными на площадке, более открытыми и хладнокровными.В тренерском штабе сборов известные в мире гимнастики фамилии. День начинается с трехчасовой тренировки, вечером — та же программа. А вот между, днем — прогулки по Суздалю. Туристический комплекс Арт-отель «Николаевский Посад», принимающий гимнастические сборы уже несколько лет подряд, как раз находится в историческом центреСветлана Молчанова, тренер по художественной гимнастике, организатор сборов:- Мы за пять дней успели многое. Поработали предметом, корпусом, телом. Хип-хоп танцевали. Я очень довольна. Я даже плакала в конце. Профессионалы, которые работают с детьми, сделали такой рывок — во всем. Детки подтянулись, привели себя в форму, подружились, окультурились.Сборы продолжаются. Через несколько дней сюда заедет еще одна смена. А ЭТОТ отчетный концерт спортсменки завершили символично — направили поздравление «маме» российской художественной гимнастики. 30 июля Ирине Винер исполнилось 75.Кристина Иванова, Илья Любимов, Вести «Владимир».