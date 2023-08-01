Речь об участке федеральной трассы М-7 на Южном объезде Владимира. Конкурс объявили 27 июля. Подача заявок завершится 24 августа. Итоги конкурса подведут в начале сентября. Чуть менее чем за 18

Речь об участке федеральной трассы М-7 на Южном объезде Владимира. Конкурс объявили 27 июля. Подача заявок завершится 24 августа. Итоги конкурса подведут в начале сентября. Чуть менее чем за 18 миллионов рублей из федерального бюджета к 31 октября 2024 года победитель конкурса должен будет провести инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические изыскания и предпроектное обследование. В документации