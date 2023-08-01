За 7 месяцев текущего года с вокзалов и станций Горьковской железной дороги выехали 21,9 млн пассажиров, что на 10% превысило аналогичный показатель 2022 года.

За 7 месяцев текущего года с вокзалов и станций Горьковской железной дороги выехали 21,9 млн пассажиров, что на 10% превысило аналогичный показатель 2022 года.В том числе по маршрутам дальнего следования отправились более 5 млн человек, а пригородными сообщениями воспользовались порядка 16,9 млн граждан."Пассажирооборот в январе–июле 2023 года составил порядка 5,2 млрд пасс-км (+12,7%), в том числе в дальнем следовании – 5 млрд пасс-км (+12,4%), в пригородном сообщении – 765 млн пасс-км (+14,8%)", - соощает пресс-служба Горьковской железной дороги.Только за июль было отправлено свыше 3,9 млн пассажиров (на 5,5% больше аналогичного показателя 2022 года), а пассажирооборот составил более 1,2 млрд пасс-км (+8,6%).