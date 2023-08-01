На июльском заседании Законодательного Собрания депутаты приняли поправки в так называемый закон о тишине.

На июльском заседании Законодательного Собрания депутаты приняли поправки в так называемый закон о тишине.Теперь в перечне объектов, где в определённые часы возбраняется шуметь, территории СНТ (садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ).На июльском приёме граждан к Владимиру Киселёву обратилась жительница Владимира с просьбой расширить действие закона о тишине. Женщина пожаловалась, что не может спокойно отдохнуть с внуками у себя на дачном участке: ранние газонокосильщики, вечные стройки, ночные посиделки шумных компаний... Такое обращение не единственное. В основном шум беспокоит, конечно, пенсионеров, а они и составляют основную часть дачного населения. Внести поправки в областной закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Владимирской области» предложил председатель Законодательного Собрания Владимир Киселёв. Депутаты поддержали поправки и изменения в закон приняли. Документ вступит в силу уже этим летом, то есть в текущем дачном сезоне – через 10 дней после официального опубликования.Итак, по новой редакции закона в перечень объектов, в которых обеспечивается тишина и покой граждан, теперь входят территории садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ. Это означает, что общие для домов и придомовых территорий правила – соблюдение тишины с 22:00 до 6:00 (в выходные – до 9:00) и с 13:00 до 15:00 – будут действовать и на территории СНТ.– Мы стремимся создать комфортную атмосферу, приятную для жизни и здоровья жителей нашей области. Такая поправка была необходима, это был запрос жителей. Мы ценим право граждан на покой и комфорт и поэтому приняли соответствующие меры, – пояснил автор закона Владимир Киселёв.На днях законопроект прошёл общественную экспертизу членов Общественной палаты и представителей СНТ.Ограничения на шум сначала были прописаны в законе об административных правонарушениях. В мае 2020 года об этом разработали и утвердили отдельный документ. В нём прописали понятийный аппарат, указали, что именно считается нарушением тишины и покоя, а также определили временные рамки и объекты, на которые распространяется запрет. Кроме того, к ночному времени добавили дневной тихий час. Указали и случаи, не подпадающие под действие ограничений (например, проведение строительно-ремонтных работ по благоустройству дворов). За нарушение предусмотрели весьма существенные штрафы: для граждан –до 5 тыс. руб., а для юридических лиц – до 50 тыс. руб.Инвесторам – льготыВ тот же день приняли и два «налоговых» закона: один из них продлевает поддержку инвесторов, другой пролонгирует на два года льготные условия для ТОР «Камешково».С 2002 года в областном законодательстве официально появилось понятие «государственная поддержка инвестиционной деятельности»: приняли документ, прописывающий, при каких условиях и каким инвесторам положена помощь от государства. Тот же закон поделил инвесторов на пять категорий в зависимости от направления деятельности и объёма капитальных вложений. Параметры достаточно обширны: например, инвестпроекты первой категории (те, которые направлены на создание производств), внёсшие от 50 до 200 млн руб. включительно, получают государственную поддержку на три года, свыше 200 – на четыре и так далее. Поддержка заключается в налоговых льготах на прибыль организаций и на имущество.В зависимости от категории процентная ставка налога на прибыль, зачисляемого в областной бюджет, находится в диапазоне между 13,5 и 17%. Действие именно этой формы поддержки депутаты продлили ещё на год, до1 января 2025 г.– Тут мы зависимы от федерального центра: именно федеральные законодатели дают право регионам продлевать действие льготы на прибыль. Такое право – продлить её на год – предоставляют нам уже второй раз. И каждый раз депутаты Законодательного Собрания этим правом пользовались. Сейчас сложное время для экономики, мы заинтересованы в том, чтобы к нам приходили инвесторы: это новые рабочие места, налоговые поступления, развитие инфраструктуры. А налоговые послабления – прекрасный инструмент привлечения инвестиций, – говорит заместитель председателя комитета по бюджетной и налоговой политике Законодательного Собрания Игорь Лашманов.Расчёты, проведённые профильным министерством регионального правительства, говорят о том, что льгота обойдётся бюджету в пределах 160 млн рублей. Эта сумма должна окупиться сторицей: например, в 2021 году предприятия, получившие преференцию, принесли области около1 млрд рублей налогами.Поправки федерального законодательства изменили ещё один областной закон: для резидентов территории опережающего развития «Камешково» на два года увеличили срок, в течение которого они не будут платить налог на имущество.Равные условияСразу три изменения в закон о социальных льготах касаются студентов, ветеранов и спасателей.Владимирская молодёжь хорошо знает: по студенческому билеты на пригородные электрички можно купить за полцены, но только если ты местный. Важное условие предоставления льготы – постоянная прописка в регионе. Поэтому, скажем, вязниковцы или ковровчане, обучающиеся в ВлГУ, могут ездить домой по скидке, а их однокурсники из Рязани или Иванова – нет. К слову, льгота распространяется и на школьников – разумеется, тоже с владимирской пропиской.Но с недавнего времени появилась особая категория: это те ребята, которые вместе с семьями вынужденно покинули свои дома. Речь идёт о жителях Луганской и Донецкой республик, Херсонской области, Запорожья (теперь это наши сограждане) и Украины. У многих из них постоянной регистрации нет, только временная. Но и по ней отныне можно получить школьно-студенческую льготу.Соответствующее изменение в закон депутаты внесли на июльской сессии.– Это справедливо и просто по-человечески правильно. У нас на Владимирской земле эти ребята оказались не по доброй воле – так сложились обстоятельства, они спасались от войны. Жители нашей области гостеприимно отнеслись к вынужденным переселенцам, с первых дней помогали всем, чем могли. Теперь многие семьи уже обосновались, молодые люди поступили в наши вузы, наш дом стал и для них домом. Думаю, многие останутся здесь, будут жить постоянно. Но им трудно. Труднее, чем нам. Эта льгота поможет им не только материально, но и морально: мы уравниваем их в правах с нашими, владимирскими студентами, –прокомментировал спикер Законодательного Собрания Владимир Киселёв.Сейчас в области новых потенциальных льготников – около 500 человек.Ветеранам и спасателямЕщё одно изменение в законе о социальном обеспечении касается, напротив, людей старшего поколения. В прошлом году ввели льготу – в основном это скидки на оплату жилья и коммунальных услуг – для людей, награждённых знаком «Житель осаждённого Севастополя». Теперь к этой категории добавилась ещё одна – жители осаждённого Сталинграда.Третья корректировка предусматривает индексацию выплат спасателям. Она производится на уровень инфляции – 6,1%. Соответственно, сумма увеличивается с 6225 до 6605 руб., причём такой размер ежемесячной выплаты устанавливается с 1 января 2023 года, то есть для спасателей произведут перерасчёт.