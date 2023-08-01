В городе Александрове во время ночного пожара пострадал 71-летний мужчина. Сегодня ночью (в 1:31)...

В городе Александрове во время ночного пожара пострадал 71-летний мужчина.Сегодня ночью (в 1:31) в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в 3-х квартирном жилом доме на улице Пески под Дубами. Об этом сообщает региональная пресс-служба.На момент прибытия подразделений МЧС наблюдалось сильное задымление в доме.Пожарным удалось оперативно ликвидировать пожар на площади 5 квадратных метров, но при этом сгорела внутренняя отделка и имущество веранды. И, увы, пострадал мужчина 1952 года рождения.Уточняется, что к ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава.Дознаватель МЧС России устанавливает причину возгорания.Напоминаем, в случае пожара следует незамедлительно звонить по телефону спасения «01» (с городского) или «101» (с мобильного).Фото: pxfuel.com; пресс-служба МЧС России по Владимирской области