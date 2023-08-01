В Гороховце вынесен суровый приговор иностранцу по уголовному делу о незаконном хранении...

В Гороховце вынесен суровый приговор иностранцу по уголовному делу о незаконном хранении героина.Как сообщает пресс-службаУМВД России по Владимирской области, летом прошлого (2022) года сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с коллегами из Гороховецкого района и при взаимодействии с ГУНК МВД России обнаружили при осмотре автомобиля обвиняемого свертки с наркотическим средством. Оно содержало в своем составе героин, общей массой почти 8 килограммов.Уточняется, что наркотики мужчина перевозил на своем «минивене» и, двигаясь по автомобильной дороге М7 «Волга», проигнорировал требование сотрудников Госавтоинспекции об остановке. В результате преследования иномарка всё же была заблокирована нарядом ДПС.1 августа виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.Фото: pxfuel.com