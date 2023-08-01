По несчастливой для курьера случайности, остановили его как раз в Гороховецком районе. В машине у гражданина Узбекистана полицейские обнаружили 8 пакетиков с наркотиками. Как сообщили в

По несчастливой для курьера случайности, остановили его как раз в Гороховецком районе. В машине у гражданина Узбекистана полицейские обнаружили 8 пакетиков с наркотиками. Как сообщили в прокуратуре, неизвестное лицо предложило мужчине подработать и перевезти наркотики из Санкт-Петербурга в Омск. Машину Фольксваген Каравел злоумышленник получил вместе с запрещенным грузом и отправился в путь. Упаковки с запрещенными