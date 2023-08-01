В лесах Владимирской области установлено более 150 стрелок для заблудившихся грибников. Центр...

В лесах Владимирской области установлено более 150 стрелок для заблудившихся грибников.Центр поиска пропавших людей Владимирской области (АНО «ЦППЛ Владимирской области») и «ЛизаАлерт» сообщают, что в регионе активно реализуется проект «Стрелки».Напомним, сама идея — размещать стрелки в лесах для заблудившихся грибников, родилась 15 лет назад в Ленинградской области. Затем её поддержали 24 региона России.Владимирская область подключилась к проекту «Стрелки» в 2022 году: в самых проблемных лесах, где грибники и любители лесных прогулок теряются чаще всего, устанавливать специальные бело-оранжевые указатели. Чаще всего на линейных ориентирах — тропах, просеках, ЛЭП и на границах лесных массивов.Достаточно (если необходима помощь) — человеку, вышедшему к любому из указателей, позвонить по указанным на стрелке номерам и сказать её порядковый номер, чтобы к нему отправили группу эвакуации. Правда, необходим мобильный телефон.На заметку:С 2011 года базу данных указателей-стрелок стали использовать оперативные службы «112». Даже когда телефон работает только на «экстренный вызов», человек сможет сообщить спасателям — где он.Как сообщается в официальном сообществе «ЛизаАлерт Владимирская область», в нашем регионе проект «Стрелки» реализуется благодаря гранту областного правительства.Известно, что в данный момент установлено более 150 стрелок в лесах региона:«Добровольцы «ЛизаАлерт» ради разведки и установки указателей прошли сотни километров. Большая часть установленных во Владимирской области уже внесена в единый реестр проекта, а данные по стрелкам в ближайшее время будут переданы в ЦУКС региона и оперативные службы районов...» - сообщают участники проекта «Стрелки».Фото: https://vk.com/cppl33; https://vk.com/lizaalert_vladimir