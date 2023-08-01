В российской столице сотрудниками полиции задержаны участники преступного сообщества. Злоумышленников подозревают в серии мошенничеств под предлогом обмена валюты, По данным , ими ..

В российской столице сотрудниками полиции задержаны участники преступного сообщества. Злоумышленников подозревают в серии мошенничеств под предлогом обмена валюты,По данным , ими оказались 13 граждан сопредельных государств. В отношении задержанных возбуждено 15 уголовных дел. Уточняется, что криминальный бизнес был организован группой сообщников весной 2022 года после введения ограничений на оборот наличной иностранной валюты.