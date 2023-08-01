У жителей области из-за угрозы африканской чумы свиней изъяли больше 200 животных.

У жителей области из-за угрозы африканской чумы свиней изъяли больше 200 животных.Недавно мы писали о том, что в некоторых районах области обнаружили птиц – переносчиков вируса птичьего гриппа.На карантинеТеперь угроза распространения опасного заболевания исходит от свиней.Первую вспышку зафиксировали 11 июля в селе Троицко-Никольское, затем в населённых пунктах Ивановской области, в садовом товариществе «Росинка», в Берчакове и Юдихе; в одном случае труп животного обнаружили на дороге между населёнными пунктами Хорятино и Старая.К концу июля в области зафиксировали уже шесть очагов высокопатогенной африканской чумы свиней (АЧС). Все они находятся в Ковровском районе, который к настоящему времени практически полностью имеет статус угрожаемой зоны по АЧС. Ещё один, пока не подтверждённый, случай падежа ковровская ветеринарная станция зафиксировала в деревне Мошачиха.Все случаи АЧС пока фиксируют среди домашних свиней. Правда, чиновники не исключают, что вирус в свои хозяйства заносят сами жители – из леса или с термически не обработанными пищевыми отходами для скотины.Виноват хозяин?Пока специалисты не видят чёткой эпизоотической связи между владельцами павших от вируса свиней: населённые пункты расположены довольно далеко друг от друга. Впрочем, и не исключают, что некоторые случаи спровоцировали именно нерадивые хозяева заболевшего животного, труп которого не утилизировали как положено, а вывезли в лес, откуда вирус легко мог распространиться, ведь ягодно-грибной сезон в разгаре.Кабаны не заболелиПока сваливать всю вину на живущих в лесах диких кабанов рано: с начала года ни одной вспышки среди них не зафиксировали, хотя в соседней Ивановской области находили заражённых АЧС кабанов. Региональная Гос­охотинспекция уже занимается регулированием численности кабанов до нормативных показателей, за текущую неделю отстреляли шесть кабанов, пробы со всех животных обязательно исследуют в лаборатории. Как считают эксперты, во время наложенных ограничений необходимо ликвидировать по меньшей мере 350 голов. Кроме того, уже запретили и спортивную, и любительскую охоту на кабанов.А вот личные подсобные хозяйства, где разводят скотину, – биологически не защищённые объекты. Там фиксировали случаи выгульного содержания свиней, чего не допускают ветеринарные правила. Жителям даже советуют переходить на альтернативные виды животноводства, поскольку разводить свиней в такой ситуации рискованно. Специалисты также признают, что есть и такие хозяйства, где животные не зарегистрированы. Поэтому служащие местных администраций и сотрудники ветеринарных станций проводят подворные обходы, чтобы не пропустить потенциальный очаг заражения.Мнение экспертаИ. о. начальника Инспекции государственного надзора в области обращения с животными и ветеринарии Владимирской области Александр Григорьев:– Настораживает именно локализация очагов в пределах Ковровского района. Чтобы не допустить выноса инфекции, её продвижения по области, оперативно принимаются меры локализации очагов. С соответствии с указами губернатора своевременно устанавливаются карантинные мероприятия. Мы предусмотрели 20-километровые границы по ветеринарному законодательству, чтобы максимально разредить ситуацию с домашними свиньями вокруг очага. Изъяли 206 свиней в 28 очагах и 178 в угрожаемых зонах.КстатиДля выплаты компенсаций людям при отчуждении свиней из-за распространения АЧС в бюджете региона предусмотрено 3,5 млн руб. Стоимость животных высчитывают по рыночной цене за килограмм живого веса. Как заверяют чиновники, пока никто из жителей в карантинных зонах не отказывался предоставлять свиней для отчуждения.