В понедельник, 31 июля, в одном из баров на улице Мира регионального центра убили клиента.

В понедельник, 31 июля, в одном из баров на улице Мира регионального центра убили клиента. Камеры видеонаблюдения зафиксировали происшествие, и запись распространилась по соцсетям.Неизвестный человек подошёл к группе отдыхающих людей и ударил одного мужчину ножом в шею. Пострадавший упал и больше не двигался.В настоящий момент правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Ведётся расследование. Об этом местным СМИ сообщила пресс-служба СУ СКР по Владимирской области.