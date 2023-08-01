В Собинке местному жителю грозит до 15 лет лишения свободы за избиение приятеля до смерти. О...

В Собинке местному жителю грозит до 15 лет лишения свободы за избиение приятеля до смерти.О трагедии сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Было установлено, что два года назад (12 марта) обвиняемый с потерпевшим и их общей знакомой распивали спиртное в городе Лакинске. Они отдыхали, ходили по кафе и магазинам, выпивали алкогольные напитки… И в какой-то момент между мужчинами стали возникать конфликты.Во время очередной ссоры обвиняемый мужчина нанёс своему приятелю несколько ударов по голове и телу, от которых тот постоянно падал.В результате побоев пострадавший получил серьёзные травмы головы. И на следующий день мужчина впал в кому. Через 4 месяца, увы, потерпевший скончался.Нападавший обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть...»).Уголовное дело направлено в Собинский городской суд для рассмотрения по существу.Преступнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.Фото: pxfuel.com