В Судогде вынесли приговор местному жителю за убийство и кражу Об этом информирует пресс-служба...

В Судогде вынесли приговор местному жителю за убийство и кражуОб этом информирует пресс-служба прокуратура Владимирской области.Установлено, что в период с 31 декабря 2022 года по 1 января 2023 года мужчина находился в гостях у своего знакомого в одном из домов в поселке Муромцево (Судогодского района). Приятели отдыхали и распивали спиртные напитки.В какой-то момент между мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого обвиняемый ударил потерпевшего по голове, отчего тот упал. Нападавший не остановился, а в ярости схватил нож и нанес не менее 6 ударов в грудь и левое плечо жертвы.В результате пострадавший скончался на месте происшествия.А также было установлено, что летом 2022 года обвиняемый проник в хозяйственную постройку, расположенную на одном из земельных участков в поселке Муромцево, откуда похитил дорогую бензопилу.Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, вину в совершении преступлений мужчина признал.Приговором суда ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима. Приговор в законную силу не вступил.Фото: pxfuel.com