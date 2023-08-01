Жителя регионального центра обвиняют в мошенничестве. Правоохранители полагают, что 33-летний мужчина оформил кредит в 100 тыс. рублей на имя покойной родственницы.

Жителя регионального центра обвиняют в мошенничестве. Правоохранители полагают, что 33-летний мужчина оформил кредит в 100 тыс. рублей на имя покойной родственницы. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Владимирской области.С заявлением о совершённом преступлении к полицейским обратился начальник службы безопасности одного из банков. Стражи порядка приступили к расследованию и вскоре задержали подозреваемого. Им оказался безработный горожанин, который взял телефон мёртвой родственницы, вошёл в личный кабинет покойницы и оформил займ. Деньги мужчина возвращать не собирался и всё потратил на личные нужды.В настоящий момент в отношении владимирца возбуждено уголовное дело. Сам фигурант находится под подпиской о невыезде.