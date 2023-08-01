Об этом сообщается на сайте мэрии Владимира и в телеграм-канале главы города Дмитрия Наумова. Правда, подробностей и деталей грядущего благоустройства больше никаких. Только, что площадку

Об этом сообщается на сайте мэрии Владимира и в телеграм-канале главы города Дмитрия Наумова. Правда, подробностей и деталей грядущего благоустройства больше никаких. Только, что площадку модернизируют. Причём, вероятно, заниматься на ней смогут не только учащихся, но и все любители спорта из микрорайона, в отведённое по графику время. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! фото: телеграм-канал “Дмитрий