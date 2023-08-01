Полигональную фигуру льва сделал сварщик из Курска Владимир Кузнеч. Он рассказал «Шестому каналу», что если лев понравится владимирцам, то мастер будет готов предложить ее

Полигональную фигуру льва сделал сварщик из Курска Владимир Кузнеч. Он рассказал «Шестому каналу», что если лев понравится владимирцам, то мастер будет готов предложить ее администрации. Полигональные фигуры – это изделия, состоящие из многогранных участков с вершинами и ребрами (полигонов). Владимир изготавливал самые разные фигуры, чаще всего среди его работ мелькают металлические доберманы. Но теперь есть