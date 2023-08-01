Убийство произошло утром 31 июля в “Снэк-баре” на улице Мира. Как сообщают очевидцы, утром в понедельник на месте работала группа Следственного комитета. В социальных сетях появилось

Убийство произошло утром 31 июля в “Снэк-баре” на улице Мира. Как сообщают очевидцы, утром в понедельник на месте работала группа Следственного комитета. В социальных сетях появилось видео с камер наблюдения ночного бара. На кадрах видно, как незнакомец в кепке подходит к сидящему на диване мужчине и перерезает ему горло. Мужчина вскакивает, а убийца наносит еще