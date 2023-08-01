Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в убийстве на соседней улице, недалеко от места трагедии. Одежда мужчины была запачкана кровью. При задержании он сопротивлялся. Напомним,

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в убийстве на соседней улице, недалеко от места трагедии. Одежда мужчины была запачкана кровью. При задержании он сопротивлялся. Напомним, речь идет об убийстве, которое произошло 31 июля в “Снэк-баре” на улице Мира. Злоумышленник перерезал мужчине горло. Жуткое видео 18+ появилось в социальных сетях, посмотреть его можно здесь. Подозреваемого удалось задержать по