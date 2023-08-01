Они проводятся по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Напомним, площадь Победы заняла первое место по итогам рейтингового

Они проводятся по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Напомним, площадь Победы заняла первое место по итогам рейтингового голосования по выбору объектов благоустройства на 2023 год. Стоимость работ первого этапа реновации составила около 13 млн. руб. В районе мемориала Вечный огонь демонтирована старая плитка, уложено новое плиточное покрытие, заменен бордюрный камень,