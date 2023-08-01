Во Владимирской области изъято 44 килограмма сильнодействующего наркотика и 10 тонн сырья для его...

Во Владимирской области изъято 44 килограмма сильнодействующего наркотика и 10 тонн сырья для его изготовления.УМВД России по Владимирской области совместно с региональным УФСБ ликвидирована подпольная нарколаборатория во Владимирской области. В частном доме в Кольчугинском районе сотрудники ГУНК МВД России совместно с коллегами из регионального подразделения обнаружили и изъяли реакторы и фильтрационную систему, а также около трех тысяч литров химических реактивов для производства запрещенных веществ.В ходе обыска было изъято почти 44 килограмма наркотического средства – N-метилэфедрона, сообщила пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Кроме того, на посту ДПС в Ковровском районе Владимирской области сотрудники полиции остановили грузовой автомобиль, в котором находилось 67 бочек с прекурсорами общей массой свыше 10,5 тонны.По предварительной информации, организаторами преступного сообщества являются двое злоумышленников, которые находятся в розыске.Трое работников лаборатории, а также четверо водителей-перевозчиков и организаторов тайников с наркотиками задержаны и по ходатайству следствия заключены под стражу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Один фигурантов на полученные преступным путем денежные средства приобрел автомобиль стоимостью 2,9 млн рублей. Которое было оформлено на подставное лицо.Расследование продолжается.Фото: пресс-служба МВД России.