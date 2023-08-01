Во Владимирской области мотокроссмены боролись за Кубок губернатора. В Ковровском районе, рядом...

Во Владимирской области мотокроссмены боролись за "Кубок губернатора".В Ковровском районе, рядом с деревней Ручей прошли открытые соревнования по мотокроссу на кубок губернатора. За гонкой на высоких скоростях наблюдал Федор Лалакин.Гул трибун и рев моторов. Дымом из выхлопных труб предстартовое напряжение повисло в воздухе. Спортсмены ждут заветного сигнала. Здесь, у Ручья кубок губернатора по мотокроссу проходит впервые, но потенциал у трассы большой, уверены как судьи, так и мотоциклисты.Эдуард Иванов, главный судья соревнований:- Это очень сильная заявка, на следующие гонки, на все будущее, конечно нужно еще подрабатывать, но по крайней мере стремление здесь есть. Трасса вообще обалденно подготовлена, поэтому будем у нас вот команда тут уже собралась небольшая из троих человек правда, небольшая, но достойная.За скоростью мотоциклов в онлайн-режиме следит система, которая фиксирует промежуточные результаты спортсменов с точностью до сотых секунды.Владимир Задорин, технический судья:- На мотоцикле устанавливается индивидуальный датчик и этот датчик при прохождение с мотоциклом финишной линии вот здесь, где засечка у нас, срабатывает, в системе отражается результат, соответственно он выдается в онлайн в текущий момент времени на устройство в интернете и все могут наблюдать за своими результатами моментально.Мотокросс это не только про скорость, но и про эффектные полеты...Федор Лалакин, корреспондент:- Кроссовый мотоцикл развивает скорость примерно 150 км/ч. Подъезжая к трамплину если хорошенько разогнаться можно пролететь примерно 30 метров.Гонки на мотоцикле по праву считаются зрелищным видом спорта, во время прыжка некоторые участники умудрялись делать различные трюки, вызывая восхищение зрителей.Вячеслав Скороходов глава администрации Ковровского района:- Я люблю очень мотоспорт это прекрасный вид спорта, полеты мотоциклов ни с чем не сравнить, это как птицы взлетают мужественные парни, хотя видели и девушки участвуют в этом спорте с самых маленьких возрастов.Артемий Назаров - потомственный гонщик, любовь к мотоциклу ему привил отец. Тренироваться приходится часто и долго, только так, можно добиться результата, говорит спортсмен. В своем заезде Артемий лидировал с хорошим отрывом.Артемий Назаров, мотогонщик:- Выигрывает тот, кто очень много думает головой в момент езды и кто очень хладнокровен, потому что хладнокровие дает очень большой навык именно мастерства и благодаря этому можно улучшать результат, менять траектории, думать и как бы здесь не только выносливость но и разум очень важен, чтобы понимать как нужно ехать, где нужно ехать и стремиться смотреть за быстрыми гонщиками, чтобы перенимать их опыт.Артемий Назаров из Павлово-Посада стал одним из победителей соревнований - среди мужчин, в классе 250 кубов. Владимирские спортсмены тоже вошли в десятку сильнейших по итогам личных зачетов. Второй день соревнований отменили из-за проливного дождя.Федор Лалакин Алексей КовалевВести Владимир