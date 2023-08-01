Во Владимирской области обнаружили неразорвавшийся артиллерийский снаряд. Опасная находка была...

Во Владимирской области обнаружили неразорвавшийся артиллерийский снаряд.Опасная находка была обнаружена местным жителем в лесном массиве недалеко от ЗАТО «Радужный».Сапёры ОМОН идентифицировали обнаруженный предмет как 76 – миллиметровый артиллерийский снаряд со следами сильной коррозии, сообщила пресс-служба Росгвардии по Владимирской области.Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Невский» Управления Росгвардии по Владимирской области ее обследовали и подорвали на месте с помощью динамитной шашки.Фото: пресс-служба Росгвардии по Владимирской области.