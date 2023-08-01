Во Владимирской области прокуратура проверит факты нарушения прав детей, которых показали в...

Во Владимирской области прокуратура проверит факты нарушения прав детей, которых показали в популярной телепрограмме.Прокуратурой Владимирской области организована проверка по фактам, изложенным накануне в программе «Мужское и женское», о нарушении прав несовершеннолетних.Известно, что трое детей героини программы с матерью не живут: старшая девочка проживает с отцом, средний сын - у троюродной сестры матери, а младшая дочь – у бабушки.В ходе проверки будет дана оценка всем изложенным обстоятельствам, отметили в прокуратуре.В том числе, условиям проживания детей, а также действиям и бездействию органов опеки Александровского района, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.В случае выявления нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Восстановление нарушенных прав несовершеннолетних находится на контроле прокуратуры региона.Также ранее была проведена проверка информации о девочках из Мурома, о которых было рассказано в одном из выпусков той же программы. Эти два эпизода никак не связаны, подчеркнули в надзорном ведомстве.Фото: https://www.pxfuel.com