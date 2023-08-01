Во Владимирской области прокуратура проверит факты нарушения прав детей, о которых показали в...

Во Владимирской области прокуратура проверит факты нарушения прав детей, о которых показали в популярной телепрограмме.Прокуратурой Владимирской области организована проверка по фактам, изложенным накануне в программе «Мужское и женское», о нарушении прав несовершеннолетних.В настоящее время все трое детей героини программы с матерью не живут: старшая девочка проживает с отцом, средний сын - у троюродной сестры матери, а младшая дочь – у бабушки.В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка всем изложенным обстоятельствам, в том числе, условиям проживания детей, а также действиям и бездействию органов опеки Александровского района, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.В случае выявления нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, восстановление нарушенных прав несовершеннолетних находится на контроле прокуратуры региона.Также ранее была проведена проверка по девочкам из Мурома, о которых было рассказано в одном из выпусков тоже программы. Эти два эпизода никак не связаны, отметили в надзорном ведомстве.Фото: https://www.pxfuel.com