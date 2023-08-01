Во Владимирской области с ребенка сняли первого клеща-переносчика вирусного энцефалита. Впрочем,...

Во Владимирской области с ребенка сняли первого клеща-переносчика вирусного энцефалита.Впрочем, в Роспотребнадзоре успокаивают: случай завозной. Паразита сняли с шестилетнего ребенка, приехавшего с отдыха из Краснодарского края. Клеща он подхватил где-то по дороге, а обнаружили его только дома. Малыш инфекцию не подхватил.Наш регион не является эндемичной территорией по вирусному клещевому энцефалиту. Тем не менее специалисты настаивают: снятых клещей необходимо сдавать на лабораторные исследования, поскольку они могут быть переносчиками анаплазмоза или, что чаще - болезни Лайма.За неделю с жалобами на укусы клещей в лечебные учреждения обратились порядка двухсот человек, в том числе - 32 ребенка. Среди взятых на анализ паразитов, 19 оказались переносчиками боррелиоза.