Во Владимирской области тыловики обмечают свой профессиональный праздник.
Сегодня в России...
Во Владимирской области тыловики обмечают свой профессиональный праздник.
Сегодня в России отмечается день тыла Вооруженных сил. Свою официальную историю структура ведет с 1700 года. Тогда Петром первым был издан указ "О заведовании всех хлебных запасов ратных людей".
Сегодня армейский тыл - это продовольственные и вещевые службы, службы боеприпасов и горючего, военные пожарные и спасательные подразделения, госпитали, железнодорожные и автомобильные организации. В 2010 году тыл российских вооруженных сил был реорганизован в Материально-техническое обеспЕчение. Сегодня там трудятся более 160 тысяч военных и более 145 тысяч гражданских сотрудников.