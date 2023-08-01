Во Владимирской области тыловики обмечают свой профессиональный праздник. Сегодня в России...

Во Владимирской области тыловики обмечают свой профессиональный праздник.Сегодня в России отмечается день тыла Вооруженных сил. Свою официальную историю структура ведет с 1700 года. Тогда Петром первым был издан указ "О заведовании всех хлебных запасов ратных людей".Сегодня армейский тыл - это продовольственные и вещевые службы, службы боеприпасов и горючего, военные пожарные и спасательные подразделения, госпитали, железнодорожные и автомобильные организации. В 2010 году тыл российских вооруженных сил был реорганизован в Материально-техническое обеспЕчение. Сегодня там трудятся более 160 тысяч военных и более 145 тысяч гражданских сотрудников.