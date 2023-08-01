Две незнакомые пенсионерки-тезки потерялись в лесах Киржачского района. 76-летняя Зинаида Николаевна пропала недалеко от коттеджного поселка Крутые берега, 85-летняя Зинаида Михайловна

Две незнакомые пенсионерки-тезки потерялись в лесах Киржачского района. 76-летняя Зинаида Николаевна пропала недалеко от коттеджного поселка Крутые берега, 85-летняя Зинаида Михайловна заблудилась в этом же районе, в лесу возле СНТ Руслан-2. Заявка о пропаже Зинаиды Николаевны поступила волонтерам около семи вечера 31 июля, сообщили в соцсетях ЛизаАлерт Владимирской области. Бабушка ушла в лес с утра