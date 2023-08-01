Во Владимирской области жителем Коврова совершено страшное убийство. Как сообщает пресс-служба...

Во Владимирской области жителем Коврова совершено страшное убийство.Как сообщает пресс-служба прокуратуры по Владимирской области, в Коврове утверждено обвинительное заключение в отношении местного жителя.Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей»).Выяснилось, что в марте 2022 года мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, вернулся домой с работы и застал свою сожительницу в таком же неадекватном виде.«На почве того, что его нетрезвая сожительница не приготовила ужин и не убралась в доме, между ними произошёл конфликт, в ходе которого обвиняемый ударил женщину по голове, отчего та упала на пол...» - уточняют в пресс-службе региональной прокуратуры.После этого злоумышленник стал избивать женщину, наносить удары по голове и туловищу.Потерпевшая скончалась от полученных травм на месте преступления.Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ковровский городской суд.Фото: pxfuel.com