Военком Владимирской области Юрий Гусаров рассказал обо всех нюансах службы по контракту. Военная...

Военком Владимирской области Юрий Гусаров рассказал обо всех нюансах службы по контракту.Военная служба по контракту - выбор настоящих защитников. Как идёт набор во Владимирской области? Какие выплаты и социальные гарантии положены добровольцам-контрактникам?С каким настроем идут защищать Родину наши земляки?Военный комиссар 33-его региона Юрий Гусаров оценил работу пункта отбора на военную службу по контракту на 1-ой Пионерской, 92 во Владимире и ответил на вопросы "Вестей".