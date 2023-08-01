За прошедшую неделю к медикам Владимирской области обратились 195 человек с жалобами на укусы клещей.

За прошедшую неделю к медикам Владимирской области обратились 195 человек с жалобами на укусы клещей. Среди потерпевших оказались 32 ребёнка. Такие данные предоставило региональное управление Роспотребнадзора.Всего же с начала сезона активности клещей было отмечено 2119 фактов нападения насекомых-кровопийц на людей. К детям опасные паразиты приставали 519 раз. Случаев заражения клещевым вирусным энцефалитом среди жителей области не зарегистрировано.