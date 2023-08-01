На минувшей неделе во Владимирской области подтверждено 25 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

На минувшей неделе во Владимирской области подтверждено 25 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Такие данные предоставило региональное управление Роспотребнадзора.Больше всего фактов заражения зафиксировано в Коврове. Там ковид обнаружен у шести жителей. Ещё четыре случая зарегистрировано в Муроме, и по три заболевших выявлено во Владимире и Гусь-Хрустальном.У 4% заражённых жителей коронавирус был бессимптомным, у остальных он протекал в форме ОРВИ.