Актриса соблазнительно развела ноги перед камерой. Екатерина Климова в отличной форме!

Актриса соблазнительно развела ноги перед камерой. Екатерина Климова в отличной форме!Многие женщины "бальзаковского возраста" едва ли не лопаются от зависти при виде очаровательной актрисы с горящими глазами. В свои 45 она подтянута как струнка и счастлива как ребенок. Внешне Екатерина Климова выглядит до того хорошо, что люди с трудом осознают ее фактический возраст по паспорту.Звезда фильма "Мы из будущего" в рамках очередной кинороли решилась выполнить трюки на высоте. Брюнетку в мини-шортиках подвесили на тросы и стали снимать на камеру. актриса гразиозно и двигалась, разводила ноги в воздушном пространстве и раздавала символические поцелуи.опубликовал ролик, на котором Екатерина Климова резвится и кружится, будто в невесомости. Артистка лично разместила кадры в микроблоге. Судя по количеству восторженных отзывов, фанаты убедились, что она женщина-мечта.С легкой руки Екатерина Климова в коротких шортах и белой футболке возбудила народ, а ведь она мать четверых детей! Причем с годами звезда только хорошеет. Секрет ее обаяния кроется не только в харизме и женской энергии. Екатерина Климова ухаживает за лицом и фигурой с помощью спорта, правильного питания и косметологии.