Житель закрытого города Радужный сообщил в правоохранительные органы о лесном снаряде, который мужчина обнаружил в лесу. Как рассказали в пресс-службе Росгвардии по Владимирской области,

Житель закрытого города Радужный сообщил в правоохранительные органы о лесном снаряде, который мужчина обнаружил в лесу. Как рассказали в пресс-службе Росгвардии по Владимирской области, специалисты уничтожили находку на месте. Загадочный снаряд достигал в длину почти 8 см. Судя по всему, он лежал там давно, поскольку успел сильно заржаветь. Откуда он взялся, не сообщается. Управление Росгвардии напоминает,