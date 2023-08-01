Житель Владимира оформил кредит на покойную родственницу. 33-летний мужчина сделал это, поскольку...

Житель Владимира оформил кредит на покойную родственницу.33-летний мужчина сделал это, поскольку знал пароль от ее личного кабинета банка. Тревогу забил сам банк в конце июня- начальник службы его безопасности заявил в полицию, что неизвестный онлайн оформил кредит в сумме 100 000 рублей на умершую гражданку.Оказалось, что безработный житель Владимира воспользовался телефоном умершей родственницы и через личный кабинет бывшей владелицы оформил кредит в сумме 100 000 рублей. Деньги потратил на покупки и развлечения.Дознавателем отдела дознания УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Он находится под подпиской.Фото: https://www.pxfuel.com