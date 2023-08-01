Житель Владимирской области окажется на скамье подсудимых за поддельное водительское...

Житель Владимирской области окажется на скамье подсудимых за поддельное водительское удостоверение.В начале февраля 2023 года житель Александровского района без прав управления транспортными средствами, нашел в сети «Интернет» объявление «об оказании помощи» в получении необходимого документа. Цена была достаточно «демократичная» - 10 000 рублей. И обратившись по адресу, по просьбе «неустановленного лица» он направил по электронной почте свои данные и фотографию.Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.В конце февраля 2023 года обвиняемый в районе одной из станций московского метрополитена передал курьеру деньги и получил водительское удостоверение.В начале мая злоумышленник был остановлен сотрудниками ДПС ГИБДД ОМВД по Александровскому району, которым он и предъявил поддельный документ.«Несмотря на внешнее сходство с оригиналом, по способу изготовления и качеству воспроизведения полиграфических реквизитов поддельное водительское удостоверение, выполненное способом цветной струйной печати, существенно отличалось от оригинала, изготовленного в установленном порядке...» - пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.В итоге мужчину обвинили в «пособничестве в подделке удостоверения» (ч.2 ст.327 УК РФ).Уточняется, что уголовное дело для рассмотрения по существу будет направлено в Александровский городской суд.Фото: pxfuel.com