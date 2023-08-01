Житель Владимирской области окажется на скамье подсудимых за поддельное водительское...
Житель Владимирской области окажется на скамье подсудимых за поддельное водительское удостоверение.
В начале февраля 2023 года житель Александровского района без прав управления транспортными средствами, нашел в сети «Интернет» объявление «об оказании помощи» в получении необходимого документа. Цена была достаточно «демократичная» - 10 000 рублей. И обратившись по адресу, по просьбе «неустановленного лица» он направил по электронной почте свои данные и фотографию.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.
В конце февраля 2023 года обвиняемый в районе одной из станций московского метрополитена передал курьеру деньги и получил водительское удостоверение.
В начале мая злоумышленник был остановлен сотрудниками ДПС ГИБДД ОМВД по Александровскому району, которым он и предъявил поддельный документ.
«Несмотря на внешнее сходство с оригиналом, по способу изготовления и качеству воспроизведения полиграфических реквизитов поддельное водительское удостоверение, выполненное способом цветной струйной печати, существенно отличалось от оригинала, изготовленного в установленном порядке...» - пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.
В итоге мужчину обвинили в «пособничестве в подделке удостоверения» (ч.2 ст.327 УК РФ).
Уточняется, что уголовное дело для рассмотрения по существу будет направлено в Александровский городской суд.
Фото: pxfuel.com