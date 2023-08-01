Жители поселка во Владимирской области жалуются на невыносимый запах. Достижение с запашком....

Жители поселка во Владимирской области жалуются на невыносимый запах.Достижение с запашком. Жители поселка в Ковровском районе жалуются на сильный запах - по их словам, он исходит от озер вокруг.Местные утверждают, проблема появилась пять лет назад - после открытия в поселке Достижение рыбзавода. Люди уверены, мощностей очистных сооружений просто не хватает, и грязная вода сливается в водоемы. Местная администрация, несмотря на жалобы, на ситуацию никак не повлияла. Жители поселка обратились в региональное отделение Народного фронта. Его активисты выехали на место и взяли пробы воды.- Люди переживают, дети страдают. У многих диагностирована бронхиальная астма, много сопутствующих заболеваний. ...И привести их в соответствие.