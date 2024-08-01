Бывший сотрудник мебельного магазина в Коврове украл больше, чем зарабатывал
44-летний мужчина...
Бывший сотрудник мебельного магазина в Коврове украл больше, чем зарабатывал
44-летний мужчина работал продавцом-консультантом в магазине мебели. На протяжении длительного времени он получал от заказчиков деньги, но в кассу магазина их не вносил, оставляя себе.
Также фигурант неоднократно заказывал различные товары для «себя любимого», а заявки на приобретение подавал от имени покупателей. При этом в электронной программе отражал ложные сведения об оплате.
В общей сложности злоумышленник причастен к совершению 47 эпизодов мошенничества и краж. Общая сумма причиненного ущерба составила более 2,8 миллионов рублей.
«Следователем следственного отдела МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража» и ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщают в пресс-службе УМВД по Владимирской области.
Уголовное дело, составившее более 40 томов, направлено в суд.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений