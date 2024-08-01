Эта информация появилась на сайте Госзакупок.

Автобусный маршрут №17 был выставлен на аукцион за 1 рубль, и эта информация появилась на сайте Госзакупок 31 июля. Ранее этот маршрут остался без перевозчика после того, как частный перевозчик ИП Михайлов ушел с рынка 8 марта.В результате автобус №17 был временно прекращен до апреля, когда его временно взяло под свое управление ООО "ЕвроТрансВладимир плюс". Теперь власти ищут новую организацию для постоянного обслуживания этого маршрута.Согласно контракту, новый перевозчик должен будет выпускать не менее шести автобусов вместимостью 90 пассажиров на линию. Требования также включают использование низкопольных или полунизкопольных автобусов с системами отопления, вентиляции и кондиционирования, видеонаблюдением, ГЛОНАСС и валидаторами для безналичной оплаты проезда.Регулярное движение автобусов начнется в 6 утра, с последним рейсом около 9 часов вечера. В выходные дни расписание будет немного изменено. Итоги торгов будут объявлены до 28 августа.