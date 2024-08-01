Об этом предупредили сотрудники регионального Управления МЧС в своем телеграме.

Гроза с сильным ветром прогнозируется во Владимире сегодня, 1 августа. Об этом предупредили сотрудники регионального Управления МЧС в своем телеграме.Скорость ветра увеличится до 15 метров в секунду, и ожидается непогода на протяжении всей ночи. При этом температура воздуха будет колебаться от +17 до +19 градусов.Существует вероятность, что сильный ветер может привести к обрыву проводов, разрушению слабых конструкций и повалу деревьев.Прогнозируется дождливая погода и на 2 августа, возможны грозы. Температура поднимется до +21 градуса.