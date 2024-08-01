Ирина Мишина, представительница Владимирской областной научной библиотеки рассказала, кем будет...

Ирина Мишина, представительница Владимирской областной научной библиотеки рассказала, кем будет представлен наш регион на фестивале "Китоврас"Владимир готовится к большой книжной ярмарке. В августе в областной столице уже в четвертый раз пройдет фестиваль "Китоврас". О его программе мы поговорили с одним из организаторов, представительницей Владимирской областной научной библиотеки Ириной Мишиной.Накануне "Вести" рассказали о звездных гостях праздника, а сегодня узнаем, кем будет представлен наш регион? И какое участие в книжном фестивале примет владимирское телевидение?