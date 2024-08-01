Как во Владимирской области обстоят дела с колорадским жуком? В региональном Россельхозцентре...

Как во Владимирской области обстоят дела с колорадским жуком?В региональном Россельхозцентре обследовали картофельные посадки области.Колорадский жук относится к особо опасным вредителям сельскохозяйственных культур. Если этот жук, например, уничтожит 30-40 процентов ботвы, это приведет к снижению урожая на 20-30 процентов. За жуками в нашем регионе следят, начиная с весны.Весенний учет зимующего запаса показал, что заселения нет. По состоянию на конец июля прогноз также остается положительным - засилья колорадских жуков не наблюдается. Однако, по прогнозам, предстоит жаркий и сухой август.Такая погода может спровоцировать рост числа колорадских жуков и их вредоносных личинок.