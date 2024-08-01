Какие изменения для владимирцев принесет август 2024 года? Семьям будет проще получить единое...

Какие изменения для владимирцев принесет август 2024 года?Семьям будет проще получить единое пособиеС 5 августа вступают в силу изменения: единое пособие для детей до 17 лет и беременных женщин можно будет оформить по месту фактического проживания или временной регистрации без подтверждения адреса.Важно: правило будет действовать только в том случае, если пособие раньше уже назначалось.В издании «Российская газета» напомнили о нюансе. Единое пособие назначается не раз и до 17-летия ребенка. Эта мера поддержки предоставляется на год, после чего родители должны подать заявление на продление, если среднедушевой доход их семьи всё ещё меньше регионального прожиточного минимума.Если родитель подаёт заявление в новом регионе (не там, где он жил ранее и получал пособие), Социальный фонд учитывает несколько факторов: работает ли заявитель или его супруг в регионе, где платят за услуги ЖКХ, назначены ли им другие выплаты, есть ли уход за ребенком-инвалидом и т.д.Также у заявителя могут запросить договор аренды жилья в регионе или справку о посещении ребенком детского сада или школы в этом регионе. Если никаких подтверждающих сведений о нахождении и работе в новом регионе семья предоставить не сможет, то в назначении пособия откажут.История запросов ГосуслугС 1 августа россияне смогут узнать историю своих запросов на портале Госуслуг. В личном кабинете будут отображаться данные о регистрации запросов и заявлений, приглашениях на личный приём и оказании услуг. Теперь даже личный визит в МФЦ и получение бумажного документа, а не электронного, - все равно дублируется в личном кабинете.Работающие пенсионеры получат прибавкуС 1 августа работающих пенсионеров ожидает пересчет. На прибавку к пенсии могут рассчитывать те, кто работал в 2023 году и за кого работодатель делал страховые пенсионные взносы. При этом срок работы в прошлом году не имеет значения — даже если человек отработал неполный год, пенсию пересчитают.При банкротстве банка можно быстрее получить деньгиСо 2 августа кредиторы банка-банкрота смогут быстрее получить свои деньги, благодаря введению ускоренной процедуры продажи активов такого банка.Агентство по страхованию вкладов сможет выкупить имущество банка еще до завершения конкурсного производства. АСВ получит право это сделать, если активы кредитной организации не удалось продать на аукционе.С 5 августа банки и микрофинансовые организации (МФО), если они пытаются вернуть просроченную задолженность, должны вести запись всех сообщений, которые они отправили должникам.Фото: архив ГТРК "Владимир"