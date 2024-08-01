Солистка группы А-Студио Кети Топурия сообщила о родах.

Солистка группы "А-Студио" Кети Топурия сообщила о родах.Еще год назад Кети Топурия признавалась в желании обзавестись третьим ребенком, и вот оно исполнилось. Накануне, 31 июля, в семье знаменитой артистки произошло пополнение. О родах рассказала сама певица, сделав публикацию в популярной социальной сети.37-летняя солистка группы "А-Студио" опубликовала фотографию, на которой запечатлены крошечные ножки новорожденного. Кети Топурияне стала скрывать пол ребенка и даже назвала его имя. Певица сообщила, что у нее родилась девочка, которую назвали Николь.В комментариях под публикацией артистки отметились не только многочисленные поклонники, поздравившие ее, но и коллеги по цеху. В частности, слова с наилучшими пожеланиями оставили певицы Полина Гагарина, Наталья Подольская, Ани Лорак, Зара, Севиль (Artik & Asti), певец Сергей Лазарев и продюсер Яна Рудковская.Напомним, Кети Топурия почти четыре года состоит в браке с бизнесменом Львом Деньговым. В январе 2021-го на свет появился их первый совместный ребенок – сын Адам. Также у певицы есть дочь от предпринимателя Льва Гейхмана, с которым она развелась в 2017-м после четырех лет совместной жизни.