Кукушонок по имени Кукиш попал в Центр помощи птицам «Воронье Гнездо» 20 июля. Волонтеры поделились милыми фотографиями птенца и рассказали, почему детей кукушки так сложно выращивать. В

Кукушонок по имени Кукиш попал в Центр помощи птицам «Воронье Гнездо» 20 июля. Волонтеры поделились милыми фотографиями птенца и рассказали, почему детей кукушки так сложно выращивать. В природе кукушки едят только насекомых. А поскольку эта птица немаленькая, кушает она соответствующе: Из поста Центра помощи птицам «Воронье Гнездо» Если рассуждать с точки зрения человека, кукушка очень