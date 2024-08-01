Краеведы, архивисты и священнослужители пытаются восстановить историю воинского храма во...

Краеведы, архивисты и священнослужители пытаются восстановить историю воинского храма во ВладимиреОн был построен и освящен перед самым началом Первой мировой. И сегодня, кстати, день памяти русских воинов, погибших в этой войне.Полковой храм построен в особом стиле - из лицевого кирпича без наложения штукатурки. И признан объектом культурного наследия регионального значения. Отец Михаил - нынешний настоятель храма Успения. Говорит, найденные документы - главное подспорье для авторов будущего реставрационного проекта. Работа уже ведется.Сделано отопление, установлен престол. Активно идет исследование, посвященное восстановлению первоначального иконостаса. Возрождение храма сегодня имеет исключительное значение, замечает отец Михаил. На этой земле покоятся защитники Отечества прошлых времен, которые ждут поминовения.Алексей Арескин, заведующий сектором информационно-выставочной работы Госархива Владимирской области:- По определению веса барабана...восстановить храм в былой красеМихаил Егоровский, настоятель храма, иерей:- Храм был зарегистрирован ... с солдатами. В 16:00 каждую пятницу ...литургии в храме...