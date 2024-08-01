2 августа в Судогодском районе, на площадке Муромцевского лесотехнического техникума, Министерство лесного хозяйства впервые проведёт региональный конкурс «Лучший лесной пожарный Владимирской области»

2 августа в Судогодском районе, на базе Муромцевского лесотехнического техникума, Министерство лесного хозяйства впервые организует региональный конкурс «Лучший лесной пожарный Владимирской области», как сообщает Правительство Владимирской области.В конкурсе примут участие 18 участников, которые продемонстрируют свою физическую подготовку и преодолеют полосу препятствий. Победитель получит возможность представлять наш регион на X Всероссийском конкурсе «Лучший лесной пожарный» с международным участием.