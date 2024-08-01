Медицинскую помощь на уровне самых современных стандартов получат жители Собинки Еще один...

Медицинскую помощь на уровне самых современных стандартов получат жители СобинкиЕще один важнейший социальный объект на карте региона. В Собинке к 2025-ому году возведут новую поликлинику.Ход работ оценили заместитель губернатора Константин Баранов и министр здравоохранения области Валерий Янин. В районах особенно востребована первичная медицинская помощь. И для Собинки этот объект- долгожданный.По словам Константина Баранова, строительство взрослой поликлиники идёт в графике. Строится новое медучреждение в рамках национального проекта "Здравоохранение". Общая стоимость проекта- 600 миллионов рублей. Поликлинику оснастят самым современным оборудованием.Константин Баранов, заместитель губернатора Владимирской области:- Это многопрофильная поликлиника. Современнейшая. На уровне московских стандартов, а может быть, даже более современная будет. Она рассчитана на 550 посещений в смену. Если будет востребованность, данное учреждение будет работать в 2 смены.Также в Собинке ведётся капитальный ремонт местного стационара. Реконструкция проводится впервые за последние 50 лет. Обновленный собинский стационар будет рассчитан на 300 мест.