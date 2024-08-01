Не пропустите выпуск Вестей в 9.00: какой будет реформа межбюджетных отношений На финишной...

Не пропустите выпуск "Вестей" в 9.00: какой будет реформа межбюджетных отношенийНа финишной прямой- Юбиляр наводит марафет. Благоустройство сада возле Суздальского кремля завершается.Одобрено депутатами- Более двух миллиардов рублей из областной казны направят на нужды муниципалитетов. Какой будет реформа межбюджетных отношений?Язык без границ- О "Русском Фениксе" и его реликвиях- на языке жестов. Съёмки уникального документального кино в нашем регионе.