Не забудьте включить «Вести» в 21:05, чтобы быть в курсе событий
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[url=https://33live.ru/novosti/01-08-2024-ne-zabudte-vklyuchit-vesti-v-2105-chtoby-byt-v-kurse-sobytij.html]Не забудьте включить «Вести» в 21:05, чтобы быть в курсе событий[/url] - Не забудьте включить «Вести» в 21:05, чтобы быть в курсе событий