Проверка строительных работ в Суздале выявила 78 нарушений миграционного...

Проверка строительных работ в Суздале выявила 78 нарушений миграционного законодательстваСотрудники УФСБ России по Владимирской области во взаимодействии с УВМ УМВД и при силовой поддержке Росгвардии провели в Суздале рейд по соблюдению иностранцами миграционного законодательства.В июле 2024 года полицейские проверили ряд строительных работ в городе-юбиляре: торговые ряды, мост через Каменку и Суздальскую районную поликлинику и школу (в районе бульвара Всполье).Оказалось, что 45 граждан Центрально-Азиатских республик работали без патента, 12 иностранцев уклонялись от выезда за пределы РФ после окончания срока пребывания, а 21 находились в стране без постановки на миграционный учет.Как итог: составлены административные протоколы, а 12 иностранцев помещены в СПЗ ОМВД по Суздальскому району до рассмотрения материалов судом.Фото: пресс-служба УФСБ России по Владимирской области